Jovetic giocherà nell'Hertha Berlino

Stevan Jovetic è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Il fantasista montenegrino, che in Italia ha indossato le maglia di Fiorentina e Inter, si era svincolato dal Monaco e ha firmato un contratto di due anni (con opzione per una terza stagione). E' dunque sfumata la possibilità di rivederlo in Italia: per lui si era fatta avanta la Lazio di Claudio Lotito e Maurizio Sarri.