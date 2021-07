Lamela al Siviglia, contratto di tre anni

Erik Lamela è un nuovo giocatore del Siviglia. L'ex romanista ha firmato un nuovo contratto con il Siviglia, come ha annunciato lo stesso club andaluso sul proprio account ufficiale di Twitter. Il giocatore argentino lascia dunque il Tottenham per legarsi alla società andalusa per tre anni. Il nome di Lamela, negli ultimi mesi, era stato accostato anche a diversi club italiani.