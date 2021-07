Smalling: 'Mourinho perfetto per la Roma'

"Mourinho è stata una sorpresa per tutti, c'è stato grande entusiasmo al suo annuncio" lo ha detto Chris Smalling, intervistato dalla BBC, dopo l'annuncio dello Special One. Poi ha continuato: "Sapevo che i media avrebbero costruito qualcosa sulla nostra relazione ai tempi dello United.

Dal mio punto di vista è stato un bene essere allenato da lui, abbiamo vinto un trofeo insieme e mi ha fatto capitano in quella finale di Europa League. Avere quindi un allenatore che ti conosce è un bene, un tecnico tra l'altro di successo e determinato nel vincere trofei a tutti i costi". Infine il difensore giallorosso parla dei titoli che vorrebbe portare nella Capitale: "So quanto sarebbe importante portare un trofeo in questo club, la storia di Jose mostra che la Roma ha scelto l'uomo perfetto per farlo".