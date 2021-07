Il difensore spagnolo Sergio Ramos approda al Paris SG, con un contratto per le prossime due stagioni. Lo ha annunciato club parigino, che ha deciso di offrire una maglia al 35enne giocatore, che dopo 671 presenze tra Liga e Coppe lascia a malincuore il Real Madrid. Campione del mondo nel 2010 e due volte campione d'Europa (2008, 2012), con Ramos il PSG ingaggia un'icona del calcio spagnolo, quattro volte vincitore della Champions League. Con l'auspicio che la sua esperienza in campo internazionale sia un importante contributo per raggiungere l'agognata incoronazione in Champions.