Napoli, Spalletti: 'Squadra che mi piace e mi assomiglia'

"Il Napoli è squadra forte e sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per vedere fino in fondo quanto ne è consapevole. Sei forte e devi esserne consapevole". Queste le prime parole in azzurro di Luciano Spalletti che oggi si è presentato al centro tecnico di Castel Volturno nel suo nuovo ruolo di allenatore azzurro. "Da quando mi hanno detto - ha aggiunto - che avrei allenato il Napoli non gli ho levato gli occhi di dosso mai, è una squadra che mi piace e mi assomiglia ma poi bisogna darci dentro in una città emozionante".