Mourinho: 'Spinazzola out almeno fino a gennaio'

"Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non sarà prima di gennaio.

Diventerà come un acquisto del mercato invernale", lo ha detto José Mourinho sull'infortunio di Spinazzola all'interno della rubrica Talks Sport dove commenta anche gli Europei. Lo Special One, infatti, poi si è soffermato anche su Italia e Spagna commentando la scena tra Chiellini e Jordi Alba prima dei rigori. "Come mai Giorgio rideva? Perché non doveva tirare il rigore! - ha commentato Mourinho -. Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su 11, quindi non aveva pressione. Aveva fatto il suo lavoro, ma a quel punto toccava agli altri".