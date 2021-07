Samp: D'Aversa, sarà una squadra competitiva

"La Sampdoria ha scelto un grande uomo e un grande allenatore, tutto il resto è noia". Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha presentato così il nuovo tecnico Roberto D'Aversa. Presentazione allo stadio Ferraris per l'ex Parma, contratto biennale. Per D'Aversa un'occasione straordinaria perché "è un onore sedere sulla panchina che è stata di Boskov". Racconta gli incontri con Ferrero: "Ci siamo visti tre volte, è sempre stato corretto con me spiegandomi che stava parlando anche con altri allenatori, gli sono grato per questa chance". E' sicuro che sarà una Sampdoria competitiva: "Il presidente è ambizioso, posso contare già su una rosa di valore. Poi se arriveranno offerte irrinunciabili se ne parlerà, ma nessuno sarà svenduto. E nel caso dovesse partire qualcuno, il club li sostituirà egregiamente come ha dimostrato di fare in questi anni".