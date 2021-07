Inter, è ufficiale la cessione di Hakimi al Psg

Ora è ufficiale: Achraf Hakimi è un giocatore del Paris Saint-Germain. L'Inter ha infatti confermato, con una nota, la cessione dell'esterno marocchino al club francese, in una operazione da circa 60 milioni di euro.

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain FC: l'esterno classe 1998 si trasferisce a titolo definitivo al club francese", si legge nel comunicato.

"Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto. Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale", conclude l'Inter.