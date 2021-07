"Cari tifosi della Roma, sto per chiudere le valigie. Sto arrivando!". E' il messaggio lanciato dall'allenatore dei giallorossi, sui social del club. Lo sbarco nella Capitale, infatti, è in programma oggi: subito dopo sarà a Trigoria dove il club sta studiando un modo per un primo saluto alla tifoseria che si radunerà a piazzale Dino Viola. Lo 'Special One' potrebbe affacciarsi dalle terrazze del centro sportivo come fecero i giocatori prima dell'ultimo derby di campionato.