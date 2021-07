Domani arriva Mourinho, ipotesi quarantena

Adesso ci siamo veramente, domani intorno all'ora di pranzo Mourinho sbarcherà a Ciampino con un volo privato per cominciare la sua nuova avventura con la Roma.

Da sciogliere un l'ultimo dubbio relativo alla quarantena di 5 giorni prevista per chi negli ultimi 15 giorni è stato o passato dalla Gran Bretagna. Lo Special One si era trasferito a Setubal nella sua casa in Portogallo nell'ultima decade di giugno e non è escluso che prima del suo arrivo in Italia abbia fatto un blitz a Londra che lo costringerebbe all'isolamento una volta sbarcato nella Capitale.