De Laurentiis: 'Trovo Spalletti giusto per il Napoli'

"Spalletti ha sempre avuto la mia considerazione e stima, lui era già sotto contratto con lo Zenit e mi venne a trovare ma poi virammo su altri. Ho sempre avuto una grande considerazione in lui, lo trovo giusto per il Napoli perché secondo me sa allenare le squadre molto bene". Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in una conferenza stampa, a Roma.

"Quando abbiamo giocato contro di lui non è mai stato semplice. Basta vedere come ha saputo gestire situazioni all'Inter e alla Roma, dove la mancanza di società non metteva in chiaro situazioni di spogliatoio, se l'è cavata molto bene". "Con Insigne non ci siamo proprio visti, c'è stata la necessità di finire il campionato, poi la partenza il giorno dopo per il ritiro della Nazionale e quindi l'esigenza di non voler incasinare la situazione anzitempo. Finito il campionato Europeo ci si incontra, ci si parla e poi sarà quel che sarà". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa all'hotel St. Regis di Roma, rispondendo a chi gli chiede del rinnovo del capitano partenopeo e numero 10 azzurro.