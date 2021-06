Gol del secolo ha 35 anni, Argentina celebra Maradona

Compie 35 anni il 'gol del secolo', e in Argentina oggi si celebra la leggendaria rete segnata da Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale del 1986 in Messico. Un anniversario ancor più sentito perché è il primo dopo la scomparsa dell'ex stella del Napoli, morto a novembre a 60 anni.

"#GritaloporD10s!", urla per Diego, è l'hashtag con cui la federcalcio argentina ha invitato tifosi e appassionati a far riecheggiare, esattamente alle 16.09 (il momento in cui Maradona quel 22 giugno completò la strepitosa percussione attraverso il campo fino alla porta, dribblando sei inglesi, portiere compreso), l'esultanza del telecronista, a sua volta storica, al momento in cui il pallone entrò in rete. I tifosi sono stati anche invitati a raccontare quel gol sui social network e a mostrare i tatuaggi ispirati a quell'episodio, molto popolari in Sud America.