Buffon: 'Emozionato, passati 20 anni ma sembra ieri'

"Ho pensato 20 giorni a questa proposta viste le tante opportunità che avevo, finché in una giornata mi è salito come uno starnuto, ho mandato un messaggio a mia moglie e le ho detto che saremmo andati a Parma. Lei non se lo aspettava, ma si fida di me e delle mie sensazioni". Così Gigi Buffon ha spiegato come è arrivata la scelta di iniziare una nuova avventura con il Parma. "Sono passati vent'anni ma mi sembra ieri- ha aggiunto - Sono emozionato, orgoglioso e credo che in pochi possano dire di essere tornati in un posto ad alti livelli dopo vent'anni. Quelli normali fanno 10 anni di carriera, io torno e ho obiettivi importanti con la società e la dirigenza, che ha avuto tanta fiducia in me. E devo ripagarla".