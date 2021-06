Coppa America: 4 positivi al Covid nel Bolivia

Tre giocatori e un membro dello staff tecnico della Nazionale boliviana sono risultati positivi al Covid-19 alla vigilia dell'inizio della Coppa America: lo ha annunciato la Federcalcio boliviana.

"Dopo aver effettuato i test sulla delegazione boliviana che si trova in Brasile sono stati rilevati tre casi positivi tra i giocatori e uno nello staff tecnico", afferma la Federazione in una nota.

Le persone positive erano "in buona salute e isolate dal gruppo" - ha aggiunto - e "tutte le procedure stabilite dal protocollo sanitario" sono state immediatamente messe in atto.

La selezione boliviana, allenata dal venezuelano César Farias, è a Goiania da mercoledì, dove è arrivata dopo la partita in Cile (1-1) nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Domani la Bolivia gareggerà in questa città contro il Paraguay.

Ieri la federazione venezuelana ha annunciato che undici membri della sua delegazione, tra cui otto giocatori, sono risultati positivi.