Mourinho: 'Subito grande legame con i Friedkin'

"Sono emozionato per questa nuova avventura. Ho sentito un grande legame con i proprietari. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma con loro. Mi è piaciuto il modo in cui hanno approcciato i Friedkin" lo ha detto Josè Mourinho sulla scelta di allenare la Roma al Late Show di James Corden. Poi sul lavoro da fare a distanza per il momento ha spiegato: "C'è tanto da fare. Zoom rende le cose facili. Non mi piace telefonare, mi piace vedere le persone".

Non manca un passaggio sull'Europeo e le chance di vincerlo da parte dell'Inghilterra: "Possono farcela, vedo la Francia con una rosa migliore, ma le altre sono lì". Infine risponde alla domanda se ci fosse mai stata l'occasione di allenare una Nazionale: "Potevo guidare l'Inghilterra quando ho lasciato il Chelsea, ma mi sono reso conto che era troppo presto per me. Avevo il Portogallo quando ero al Real Madrid. Era un'offerta pazzesca per un lavoro part-time. È il tipo di lavoro che penso mi piacerà più tardi" ha concluso Mourinho.