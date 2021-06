Qualificazioni Mondiali 2022: Brasile-Ecuador 2-0

Il Brasile ha battuto l'Ecuador 2.0 in una partita valida per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 giocata a Porto Alegre. Di Richarlison, al 19' della ripresa il primo gol della selecao. Il 2-0 è arrivato nel finale con Neymar, a segno su rigore.

Il Brasile guida la classifica delle qualificazioni sudamericane con 15 punti davanti all'Argentina che ne ha 11.

Martedì i verdeoro saranno di nuovo in campo ad Asuncion contro il Paraguay reduce dal pareggio (0-0) con l'Uruguay giovedì scorso.