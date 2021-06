Everton su Espírito Santo per il dopo-Ancelotti

L'Everton corre ai ripari dopo l'improvviso addio di Carlo Ancelotti: per il prossimo anno i Toffees sono all'inseguimento del tecnico portoghese Nuno Espírito Santo, che piace anche al Crystal Palace, alla ricerca di un sostituito di Roy Hodgson.

L'ex manager del Wolverhampton non è però l'unico nome sulla lista di Farhad Moshiri, il patron del club di Goodison: piacciono anche Eddie Howe, l'ex Napoli Rafa Benitez e Victor Pereira, reduce dall'esperienza in Cina. Chiunque arriverà, per l'Everton si tratterà del sesto nuovo allenatore negli ultimi cinque anni.