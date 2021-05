L'Olanda si è qualificata alle semifinali degli Europei Under 21 battendo 2-1 la Francia a Budapest. Decisivo il gol nei minuti di recupero di Boadu (su assist da parte dell'ex romanista Justin Kluivert) che avendo segnato anche al 6' st ha quindi messo a segno una doppietta. Per i francesi, che erano passati in vantaggio, rete del difensore Upamecano (23'pt).