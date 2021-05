Aguero al Barcellona, contratto biennale

Sergio Aguero torna a giocare in Spagna dopo l'esperienza nell'Atletico Madrid. L'attaccante argentino, in scadenza il prossimo 30 giugno con il Manchester City, è infatti un nuovo giocatore del Barcellona, con cui, secondo quanto precisa il club sul proprio sito, ha firmato un contratto biennale, in scadenza a giugno del 2023. L'accordo prevede anche una clausola rescissoria di cento milioni. Il calciatore, reduce dalla finale di Champions League persa sabato scorso contro il Chelsea, è in città e verrà presentato in serata.