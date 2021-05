Italia-San Marino, per Mancini prove tecniche di Europeo DIRETTA

Azzurri: a Cagliari Italia-San Marino 2-0



I gol

2-0 al 34' Ferrari

1-0 al 31' Bernardeschi



Mancini sceglie una formazione sperimentale contro San Marino, verso gli Europei. Poi la scelta dei 26.



Prima dell'amichevole verrà osservato un minuto di raccoglimento per la tragedia della funivia al Mottarone e per la scomparsa di Tarcisio Burgnich.

"Mi ha fatto giocare in Serie A a Bologna quando avevo 16 anni - ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini - un campione, una persona straordinaria e per bene: per me è un grande dispiacere, un tecnico che ti fa esordire in A rimane nel tuo cuore per sempre".