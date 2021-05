Italia-San Marino: minuto silenzio per Mottarone e Burgnich

Prima dell'amichevole Italia-San Marino a Cagliari, verrà osservato un minuto di raccoglimento per la tragedia della funivia al Mottarone e per la scomparsa di Tarcisio Burgnich. "Mi ha fatto giocare in Serie A a Bologna quando avevo 16 anni - ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini - un campione, una persona straordinaria e per bene: per me è un grande dispiacere, un tecnico che ti fa esordire in A rimane nel tuo cuore per sempre".

Il maltese Farrugia Cann arbitra Italia-San Marino- Sarà l'arbitro maltese Trustin Farrugia Cann a dirigere l'amichevole Italia-San Marino alla "Sardegna Arena" di Cagliari in vista degli Europei di calcio. Farrugia Cann sarà coadiuvato dagli assistenti Luke Portelli e Edward Spiteri, mentre Antonio Giua sarà il quarto uomo.