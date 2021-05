Maldini: le strade di Milan e Donnarumma si dividono

"Le strade si dividono, non posso che augurare il meglio a un ragazzo sensibile come lui": lo dice il dt del Milan Paolo Maldini a Milan Tv. Il club rossonero ha già individuato il successore: Mike Maignan. "Credo che si debba ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente - spiega Maldini - fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, si deve essere pronti a cambiare casacca. So che è difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere che iniziano in un posto e finiscono lì. Gigio va rispettato non ci ha mancato mai rispetto".