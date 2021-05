Milan-Donnarumma, le strade si separano

Le strade di Milan e Gigio Donnarumma sono destinate a separarsi. L'arrivo di Maignan a Milano definisce la fine della storia di Donnarumma con il club rossonero iniziata con le giovanili nel 2013. Il contratto dell'attuale portiere del Milan è in scadenza al 30 giugno, impossibile negli ultimi mesi trovare l'intesa per il prolungamento. Il club rossonero aveva offerto 8 milioni di euro netti a stagione, non abbastanza. Oltretutto nell'esito della trattativa sono pesate le commissioni chieste dall'agente Mino Raiola, che si sarebbero aggirate intorno ai 15-20 milioni.



Per Maignan sarebbe pronto un triennale con il club rossonero a circa 3 milioni di euro a stagione.