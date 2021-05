Ranieri lascia la Samp, non c'erano i presupposti per restare

Claudio Ranieri lascia la Sampdoria. Lo ha annunciato lo stesso allenatore ai canali ufficiali del club: "Vorrei chiudere la telenovela legata al mio contratto. Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno, non ci sono i presupposti per restare".

Una decisione che era nell'aria dopo i contatti col presidente Massimo Ferrero per trovare un'intesa, non tanto dal punto di vista economico ma sulla durata del rinnovo: "Ringrazio tutti. I ragazzi sono stati meravigliosi, soprattutto durante il lockdown quando hanno lavorato alla grande seguendo le direttive. Sono stati professionali - ha sottolineato Ranieri -. In campionato abbiamo fatto ottime partite e alcune sbagliate".