Calcio, a San Siro 1.000 tifosi per Inter-Udinese

I tifosi tornano allo stadio anche in Serie A: secondo quanto apprende l'ANSA è arrivato infatti l'ok per la presenza di 1.000 spettatori a San Siro per la sfida di domenica 23 maggio tra Inter e Udinese. Un via libera che permetterà quindi ai nerazzurri di festeggiare lo scudetto con il pubblico sugli spalti, visto che al termine della gara contro i friulani avverrà la consegna della coppa. "Domenica speriamo di poter consegnare all'Inter il trofeo dello Scudetto in presenza. Chiederemo almeno 1.000 spettatori", aveva anticipato ieri il presidente della Lega Serie A Dal Pino.