Inter, festa scudetto in un locale a Milano

Festa scudetto a sorpresa in un locale di Milano per i giocatori dell'Inter, il tecnico Antonio Conte e lo staff nerazzurro. La squadra si è ritrovata infatti per pranzo in un ristorante (con terrazza all'aperto) per continuare a celebrare il successo in Serie A ottenuto nelle scorse settimane.

Tra i primi ad arrivare il vicepresidente Javier Zanetti, seguito poi da Nicolò Barella, Andrea Ranocchia, Ashley Young e via via tutti gli altri calciatori interisti, da Sensi a Lautaro Martinez e Hakimi (tutti costantemente testati per il Covid da protocollo Figc).

La festa a sorpresa è stata organizzata sul rooftop all'aperto di un ristorante al decimo piano nel centro di Milano. I giocatori nerazzurri stanno arrivando uno alla volta: tra gli altri sono già arrivati il capitano Samir Handanovic, Romelu Lukaku, Christian Eriksen e Milan Skriniar, oltre ad alcuni componenti dello staff tecnico come il viceallenatore Cristian Stellini.