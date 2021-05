Juve: Pirlo: 'Ci deve bruciare vedere Inter tricolore'

"Domani ci deve bruciare vedere la squadra che viene come campione d'Italia allo Stadium, ci deve dare qualcosa in più": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, suona la carica in vista della sfida contro i nerazzurri. "Conte verrà qui con la squadra migliore, vorranno dimostrare di aver meritato di vincere - aggiunge l'allenatore bianconero - e anche loro la prepareranno al meglio perché è sempre Juve-Inter".

Sull'eventuale passerella nel pre-partita per l'omaggio al club titolato: "Vedremo domani cosa ci diranno di fare, - risponde Pirlo - la società comunque ha già fatto i complimenti ai nerazzurri".