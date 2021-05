Verratti infortunato con il Psg, è in dubbio per Europei

Il centrocampista del PSG e della nazionale italiana Marco Verratti sarà indisponibile per un mese e un mese e mezzo per un infortunio al ginocchio, ha annunciato il suo club. L'azzurro quindi in forse per gli europei, che cominciano l'11 giugno. Verratti, secondo il comunicato del PSG, ha riportato una lesione del legamento collaterale medio del ginocchio destro.