Lazio: Milinkovic operato al setto nasale, derby a rischio

Dopo il ko con la Fiorentina, piove sul bagnato per la Lazio. Sergej Milinkovic-Savic si è infatti sottoposto stamane presso la Clinica Paideia a intervento chirurgico a seguito di una frattura al setto nasale riportata ieri nel corso del match del Franchi. L'intervento "è perfettamente riuscito - si legge in una nota del club biancoceleste - Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell'attività". A una settimana dal derby con la Roma la sua presenza è in forte dubbio.