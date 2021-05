Superlega a Uefa: 'Non si può escludere club dalla Champions'

"Non c'è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c'è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente". Fonti vicine alla Superlega commentano duramente con l'ANSA le indiscrezioni rilanciate da Espn sulle sanzioni che l'Uefa starebbe ipotizzando per le squadre che hanno aderito al progetto. "Le persone nei comitati disciplinari Uefa sono giudici e avvocati che sarebbero soggetti a sanzioni severe, responsabilità civile e forse anche responsabilità penale se ignorassero un ordine del tribunale. Anche in Svizzera, che è vincolata da un trattato a rispettare un ordine del tribunale di Madrid".