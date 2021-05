Ed Sheeran diventa sponsor del suo Ipswich Town

Dal tifo da bambino allo sponsor sulla maglia della squadra del cuore. E' la parabola di Ed Sheeran, quattro volte vincitore del Grammy Awards. Il popolare cantante inglese, originario del Suffolk, ha infatti deciso di sponsorizzare l'Ipswich Town, squadra per la quale tifa da quando era piccolo e che ora milita nella terza divisione inglese, dopo essere entrato nella storia del calcio inglese per lo scudetto vinto alla prima promozione nella massima serie, nel '62, e per essere stato guidato da sir Bobby Robson a cavallo degli anni '70 e '80.

Sulle maglie della squadra maschile e di quella femminile comparira', per tutta la prossima stagione, la scritta del suo prossimo tour mondiale. "Questa squadra e' una parte importante della comunità locale e questo è il mio modo di mostrare il mio sostegno - ha detto Sheeran sul sito ufficiale del club - Mi sono sempre piaciuti i miei viaggi a Portman Road e non vedo l'ora di tornarci non appena i tifosi potranno entrare di nuovo negli stadi. Con l'arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci saranno sicuramente tempi entusiasmanti per tifosi dell'Ipswich, me compreso", ha concluso Sheeran (ANSA).