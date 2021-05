Roma: paura per Ubaldo Righetti, ricoverato per malore

Ore di paura per Ubaldo Righetti che è stato ricoverato al Sant'Andrea nel pomeriggio di ieri dopo un malore che lo ha colpito durante una partita di padel. Il 58enne, oggi opinionista di Roma Tv, non sarebbe in pericolo di vita, è cosciente e le sue condizioni seppur serie non sarebbero gravi.

"Tieni duro Ubaldo, tutti i romanisti sono con te" è lo striscione dei tifosi romanisti per l'ex calciatore giallorosso comparso in città.