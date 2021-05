Napoli: E. De Laurentiis, Mazzoleni ? Era al bar...

"Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo del Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, l'utilizzo del Var. E poi? Accade l'impossibile. Mazzoleni al bar, non al Var". Lo scrive su Instagram Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vicepresidente del Napoli. De Laurentiis jr. si riferisce alle decisioni di Napoli-Cagliari, in particolare al raddoppio di Osimhen annullato dall'arbitro Fabbri senza che poi ci sia stato un intervento del videoassistente, appunto Mazzoleni, dell'arbitro. In un secondo post sul social, De Laurentiis attacca probabilmente la Juventus per il fallo su Cuadrado che ha dato il via all'azione del rigore del pari, del amtch della squadra di Pirlo contro l'Udinese. "A noi - scrive - un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare... che tristezza..."