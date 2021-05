Juventus: Pirlo non molla, fino alla fine

"Fino alla fine": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, festeggia sui social il successo in rimonta sull'Udinese per 2-1. Una "vittoria importantissima - sottolinea Paulo Dybala -, bravissimi ragazzi". I due gol di Cristiano Ronaldo che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Molina sono arrivati nel finale, ecco perché i senatori Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini celebrano i tre punti con la stessa frase del proprio allenatore: "Fino alla fine". Alvaro Morata, invece, scrive "+3": e sono tre punti fondamentali nella corsa Champions, con i bianconeri che si sono rilanciati in classifica sfruttando i mezzi passi falsi di Napoli e Atalanta.