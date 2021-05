Spagna: Atletico a segno, il Real non molla

Il Real Madrid tiene in piedi il sogno e resta aggrappato al treno della Liga. Al successo dell'Atletico capolista (1-0 sull'Elche con rete di Llorente che conferma il primato nel campionagto spagnolo per la squadra di Simeone) la squadra di Zidane risponde battendo l'Osasuna 2-0. A Far sorridere il Real le reti di Militao e Casemiro che consentono al Madrid di restare a meno due dai cugini dell'Atletico.