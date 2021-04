Il Como torna in B e la città festeggia

Grande festa a Como per il ritorno del Calcio Como in serie B dopo sei anni, due fallimenti e la ripartenza dalla serie D. Gli azzurri oggi allo stadio Sinigaglia hanno battuto l'Alessandria 2-1, seconda in classifica del girone A della serie C, conquistando la promozione matematica diretta con una giornata di anticipo.

Centinaia di tifosi si sono radunati all' esterno dell'impianto con fumogeni e bandiere e al fischio finale sono iniziati i festeggiamenti con i cortei di auto per le vie della città. Una grande soddisfazione per la nuova società anglo-indonesiana che ha rilevato il club nel 2019 con l'intenzione di portarlo in serie B in tre anni e in particolare per l'allenatore, Giacomo Gattuso, subentrato quest'anno in corso d'opera. Gattuso, comasco di Cernobbio, non solo da calciatore ha seguito tutta la trafila delle giovanili sino alla prima squadra, ma è stato anche a lungo capitano del Como.