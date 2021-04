Superlega: per 55 federazioni 'va contro il calcio europeo'

Le 55 federazioni dell'Uefa hanno condannato all'unanimità la creazione di una Superlega, votando una mozione in chiusura del Congresso oggi a Montreux.

Il presidente Aleksander Ceferin ha messo al voto una dichiarazione proposta da Zbignew Boniek, membro del comitato esecutivo. In questa dichiarazione, i paesi membri dell'Uefa condannano un progetto "che va contro cio' che é il calcio europeo, fatto di solidarietà e di ridistribuzione per lo sviluppo di tutto il movimento calcistico. I club cospiratori non devono dimenticare che se hanno potuto crescere e' stato anche grazie alle competizioni aperte ai club piu' piccoli che hanno contribuito a fare la storia." La mozione quindi conclude: "Ci impegniamo a combattere fermamente e fortemente qualsiasi iniziativa atta alla divisione del calcio".