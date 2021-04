Euro 2020: Uefa rinvia a venerdì la decisione sulle sedi

Il comitato esecutivo dell'Uefa, riunito oggi a Montreux, ha deciso di posticipare a venerdì prossimo, 23 aprile, le decisioni sulle città che ospiteranno il prossimo Europeo.

"Dobbiamo ancora valutare la posizione di tre città (Dublino, Bilbao e Monaco di Baviera ndr) per sapere se potranno ospitare gare come previsto - ha detto il presidente dell'Uefa, Aleksandar Ceferin - o se bisognerà trovare altre soluzioni". L'Uefa chiede che le dodici città che accolgono l'Europeo accettino una capienza minima di 25 per cento di spettatori. Il comitato esecutivo si riunirà quindi venerdì in videoconferenza e prenderà una decisione.