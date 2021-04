Torino recupera Singo e Lyanco, ancora out Sirigu

Lyanco e Singo si sono allenati con il gruppo: è questa la buona notizia per il tecnico del Torino Davide Nicola alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia. Dopo due giorni di riposo, i granata si sono ritrovati e i due difensori hanno terminato il loro percorso riabilitativo, candidandosi per tornare tra i convocati in vista della sfida di domenica contro la Roma. Il tecnico ha potuto lavorare con la squadra quasi al completo, l'unico indisponibile resta Sirigu, ancora positivo al Covid.