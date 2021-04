Giudice sportivo, un turno di squalifica a Ibrahimovic

Una giornata di squalifica. E' questo il provvedimento del giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, espulso nella sfida di sabato scorso fra Parma e Milan. La motivazione del provvedimento è "per avere, al 15' del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al direttore di gara", ovvero Maresca. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato altri sette calciatori per una giornata. Tutti erano in diffida e durante le rispettive partite dell'11/a giornata di ritorno hanno ricevuto un cartellino giallo. Si tratta di Caicedo (Lazio), Criscito (Genoa), Gagliolo (Parma), Lozano (Napoli), Pellegrini (Roma), Romero (Atalanta) e Tuia (Benevento).