Iachini: "Con l'Atalanta serve una gara perfetta"

"Contro l'Atalanta servirà la partita perfetta". Così Beppe Iachini aspettando il difficile scontro di domani sera al Franchi contro la formazione bergamasca. "Loro giocano assieme da 5 anni e sono molto forti in ogni reparto come hanno dimostrato anche in Europa - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina - Quindi li rispettiamo molto ma non dovremo scendere in campo con un atteggiamento remissivo, bensì con attenzione, personalità e provando anche noi a essere pericolosi. Voglia fare una prestazione importante''. Per l'assegnazione della Panchina d'oro Iachini ha raccontato di aver votato proprio Gasperini, vincitore per il secondo anno di fila e suo avversario domani: "Ho dato il mio voto a lui per il grande lavoro fatto in questi anni e anche per premiare quello svolto dalla sua società". Senza Ribéry, squalificato, la scelta per sostituirlo cadrà su uno fra Eysseric e Callejon.