Ballardini: 'Juve in salute, servirà tanta corsa'

"Affronteremo una Juventus in salute, servirà tanta corsa, tanta attenzione e tanta intensità". Davide Ballardini punta i bianconeri e sa benissimo che il recupero in settimana non ha di certo stancato gli uomini di Pirlo. "Sono abituati a giocare tante partite e hanno avuto il tempo di recuperare. Inoltre hanno una rosa straordinaria e giocatori di qualità elevatissima ha spiegato il tecnico rossoblù-. Una partita come quella che hanno fatto con il Napoli ti da energia e ti da consapevolezza".

Juventus che insegue un posto in Champions, Genoa che punta alla salvezza. Traguardi differenti ma per Ballardini "hanno i loro obiettivo e ci tengono a raggiungerli, ma anche noi abbiamo il nostro obiettivo. Entrambe abbiamo motivazioni altissime. Penso sarà una partita bella tirata tecnicamente e agonisticamente. Sarà una partita piacevole".

Sfida che il Genoa dovrà affrontare senza lo squalificato Strootman, con Rovella candidato numero uno per sostituirlo e dovendo fare a meno anche di Pellegrini e Czyborra. Mentre in attacco possibile una conferma della coppia composta da Destro e Scamacca: "Ma adesso ancora non lo sappiamo - ha provato a sviare Ballardini-. Certo abbiamo attaccanti bravi che hanno caratteristiche diverse l'uno dall'altro. Però siamo contenti perché abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi capaci, bene così".