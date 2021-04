Serie A: Spezia-Crotone apre la 29/a giornata

Spezia-Crotone apre la 29/a giornata.

In difesa tra i liguri potrebbe rientrare Ismajli a far coppia con Erlic al centro della difesa, con Bastoni e Ferrer sulle corsie laterali; in mediana Maggiore e Matteo Ricci sono sicuri di una maglia, con ballottaggio tra Leo Sena ed Estevez. In avanti, al centro dell'attacco potrebbe tornare Nzola, supportato ai lati da Gyasi e da Verde.

l Crotone si prepara alla trasferta di La Spezia con la consapevolezza della propria capacità di attacco dopo la bella prova contro il Napoli che ha consacrato Simy tra i più prolifici attaccanti d'Europa. Lo schieramento non si dovrebbe discostare molto da quello visto contro il Napoli con l'utilizzo possibile di Petriccione a far coppia a centrocampo con Benali.