LaLiga: Zidane verso il 'Clasico', Sergio Ramos non ci sarà

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia del 'Clasico' di ritorno della Liga, parlando in conferenza stampa, ha riferito che "Sergio Ramos domani non sarà della partita". "Spero possa rigiocarla questa partita. E' un peccato che domani non sia in campo, ma spero resti nel Madrid". Il centrale difensivo andaluso, 35 anni, ha giocato per 45 volte contro il Barcellona, ma è in scadenza e potrebbe lasciare la 'Casa Real' a fine stagione. Riguardo un altro big in odore di partenza, Leo Messi, Zidane è stato chiaro: "Non mi piacerebbe vedergli lasciare il Barcellona, spero resti, sta bene dov'è". Infine, parlando del futuro e commentando le voci sull'eventuale arrivo di Kylian Mbappé a Madrid, il tecnico francese ha detto: "Ci conosciamo bene, non è un mio giocatore e dunque non posso dire nulla su di lui. Non so cosa vorrà fare in futuro, questo lo vedremo". Riguardo un altro 'millenial' protagonista della settimana di Champions, il brasiliano Vinicius, che ha realizzato una doppietta per il Real Madrid nel match contro il Liverpool, Zidane ha sottolineato: "C'è molto rumore intorno a lui, si è parlato tanto delle sue gesta, ma deve rimanere tranquillo". 'Clasico' decisivo per la Liga? "No e non ci penso, penseremo solo a dare il massimo", le parole di 'Zizou'.

"Abbiamo ottenuto risultati molto buoni negli ultimi tempi, la squadra è fiduciosa e pronta per giocare una grande partita contro una formazione che è migliorata durante la stagione. Stiamo lottando per ottenere il massimo che, per entrambi, significa vincere la Liga. Per questo la partita di domani è così importante, sia per noi che per il Real Madrid". Lo ha detto Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, parlando in conferenza stampa, alla vigilia del 'Clasico' di Madrid contro i 'blancos'. Il tecnico olandese ha insistito sull'importanza di aver "migliorato la fase difensiva", sottolineando il fatto che "abbiamo dimostrato anche di poterla cambiare durante le partite". "La squadra ha preso forma e messo energia, ed è quello che chiedo per domani - ha aggiunto Koeman -. Dobbiamo cercare di essere noi stessi". Sul recupero di Piqué e Sergi Roberto, l'ex 'Rambo' ha ammesso che sono "due giocatori importanti per la squadra, non solo per la qualità che garantiscono, ma anche per la loro personalità. Sappiamo che a entrambi manca il ritmo partita, ma stanno bene fisicamente e sono molto entusiasti di aiutare la squadra. E' importante avere a disposizione quasi tutti i giocatori per la partita di domani". Koeman ha infine replicato a Juergen Klopp, collega del Liverpool, che aveva accusato il Real Madrid di non giocare in un vero stadio, dopo il match di martedì per i quarti di Champions. "Vuole screditare un grande club come il Real Madrid - ha detto Koeman - che ha approfittato del momento in cui non sono ammessi i tifosi per far svolgere i lavori nel proprio stadio. Sono abituati a giocare in questo campo, i rivali devono giocarci e per me non è una questione importante per la sfida di domani".

Il quadro della 30/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Getafe Cadice ore 14

Athletico Bilbao-Alaves ore 16.45

Eibar Levante ore 18.30

Real Madrid Barcellona ore 21

Villarreal Osasuna domenica ore 14

Valencia Real Sociedad ore 16.15

Valladolid Granada ore 18.30

Betis Atl. Madrid ore 21

Celta Vigo Siviglia lunedì ore 21