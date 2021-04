De Bruyne prolunga con Manchester City fino al 2025

Kevin De Bruyne, protagonista di un'ottima prova ieri in Champions League contro il Borussia Dortmund, ha prolungato di due anni il contratto che lo lega al Manchester City, che ora scadrà nel giugno del 2025. L'annuncio è stato dato dal club attualmente al comando della Premier League. Con il City finora De Bruyne ha vinto finora due titoli inglesi (2018 e 2019), una Coppa d'Inghilterra (2019) e quattro Coppe di Lega.

"Non potrei essere più felice - il commento del talento belga dopo l'annuncio -. Quando sono arrivato al City, nel 2015, mi sono sentito subito a casa: questo club è fatto per vincere, e mi ha offerto tutto ciò di cui avevo bisogno per migliorare le mie prestazioni. Prolungare il contratto non è stata una decisione difficile da prendere".