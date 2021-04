Giudice sportivo: un turno a 7 giocatori e al tecnico Juric

Sette giocatori ed un allenatore, Ivan Juric del Verona, sono stati squalificati per un turno. Questo il responso del giudice sportivo dopo le gare dell'ultima giornata del campionato di Serie A.

Salta la prossima giornata Manuel Lazzari della Lazio (per lui anche una ammenda di 10.000 euro) "perchè al 50° del secondo tempo, a gioco fermo, avvicinandosi minacciosamente ad un avversario ne provocava la caduta ap-poggiando la testa alla nuca del medesimo". Squalificati per una giornata anche Carlos Joaquin Correa (Lazio), Adrien Sebastie Perrucher Da Silva (Sampdoria), Franck Ribery (Fiorentina), Matteo Lovato (Verona), Erick Antonio Pulgar (Fiorentina) e Kevin Strootman (Genoa). Per il tecnico del Verona Juric anche una ammenda di 5.000 euro "per avere, al 43° del secondo tempo, dopo una decisione arbitrale, rivolto un'espressione insultante all'allenatore della squa-dra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".