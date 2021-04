Roma: lesione al flessore El Shaarawy, out con Ajax

Fonseca perde El Shaarawy. Sabato in occasione del match con il Sassuolo a Reggio Emilia era uscito per un problema muscolare e gli accertamenti svolti hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore destro. Verrà valutato giorno per giorno ma salterà sicuramente il doppio impegno della Roma con l'Ajax.