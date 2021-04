Serie A: Milan Sampdoria, formazioni

Sabato alle 12.30 Milan-Sampdoria apre la 29/ma giornata di Serie A DIRETTA

Due mesi e mezzo, dieci partite e trenta punti in palio, con l'obiettivo di farne sedici il prima possibile: Stefano Pioli fissa la quota Champions (75 punti) e chiama il Milan a dare il massimo per un finale di stagione importante avendo ritrovato un Ibrahimovic "in grandissima forma". "Arriva il momento decisivo. Saranno partite complicate e difficili ma dobbiamo dare tutti per arrivare alla fine senza il minimo rimpianto", avvisa il tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. L'obiettivo resta la Champions League e "75 punti dovrebbe essere la quota giusta anche se è difficile fare calcoli", la corsa sarà però serrata: "La lotta si farà molto dura. Crediamo totalmente il quello che facciamo. Serenità fiducia e lavoro è il nostro modo di operare". Pioli ribadisce, come ormai da settimane, che il Milan deve concentrarsi solo su se stesso. Ma è chiaro che un occhio guarderà alle squadre che inseguono, un altro all'Inter capolista. I rossoneri proveranno a vincerle tutte, poi "i conti si faranno alla fine". Per non avere rimpianti, però, serve invertire la tendenza casalinga, perché a San Siro il Milan fatica enormemente e non vince addirittura da due mesi. Troppi se si vuole un posto in Champions League. Senza più le fatiche dell'Europa League, i rossoneri ora dovranno dare tutto in campionato. I leader del gruppo, tra l'altro tutti in scadenza di contratto, Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma sono chiamati a fare la differenza. Senza farsi distrarre dalle lunghe trattative - soprattutto per il turco e il portiere - nel tentativo di trovare un'intesa con il club sul rinnovo. Pioli, comunque, non si preoccupa: "Quando parlo di serenità è quello che vedo negli occhi di Calha e Gigio. Sanno che per tutti noi il futuro è adesso. Cambierebbe per tutti andare o meno in Champions League".