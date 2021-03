Europei Under 21: 4-0 alla Slovenia, azzurrini ai quarti

L'Italia Under 21 si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di categoria battendo la Slovenia per 4-0 nella partita del gruppo B giocata a Maribor. La fase a eliminazione diretta di questo torneo continentale si giocherà dal 31 maggio al 6 giugno.

Italia-Slovenia 4-0 (3-0)

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato (9' st Marchizza), Gabbia, Ranieri; Bellanova (9' st Zappa), Frattesi, Pobega (29' st Pirola), Maggiore, Sala; Cutrone (41' st Frabotta), Raspadori (29' st Colombo). All.: Nicolato.

Slovenia (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo (1' st Stojinovic), Karic, Kolmanic (36' st Ploj); Matko, Zaletel, Cerin, Prelek (1' st Svetlin); Elsnik (1' st Petrovic), Medved (26' st Celar). All.: Acimovic. Arbitro: Frankowski (Polonia).

Reti: nel pt 10' Maggiore, 19' Raspadori, 25' Cutrone (rigore); nel st 5' Cutrone.

Angoli: 6-4 per la Slovenia

Recupero: 1' e 3'

Espulso: Marchizza al 37' st per doppia ammonizione

Ammoniti: Karic per proteste, Brekalo, Cerin, Karic, Matko, Frabotta per gioco scorretto.

Note: al 45' pt Vekic ha parato un rigore calciato da Cutrone.