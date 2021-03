Mondiali: Ottovolante Danimarca, Spagna vince al fotofinish

Danimarca sull'ottovolante, contro la Moldavia, in una delle quattro sfide delle qualificazioni ai Mondiali che si sono giocate nel pomeriggio. I danesi hanno vinto per 8-0, e fra i protagonisti del match ci sono stati il sampdoriano Damsgaard, autore di una doppietta, e l'udinese Stryger Larsen, in gol anche lui.

Vince, per 2-0, anche l'Inghilterra, che in casa dell'Albania di Edy Reja segna un gol per tempo, con Kane e Mount. Sorpresa in Armenia, dove i padroni di casa battono l'Islanda per 2-0, mentre la Spagna dei giovani, con Pedri (18 anni), Bryan Gil (20 anni) e Pedro Porro (21 anni) schierati da Luis Enrique nella formazione di partenza, vince al fotofinish contro la Georgia, grazie a un gol del subentrato Dani Olmo al 93'. I georgiani erano andati in vantaggio con Kvaratskhelia, poi nel secondo tempo Ferran Torres aveva pareggiato prima della beffa finale per i 15mila spettatori che, a Tbilisi, hanno seguito la partita dagli spalti della Dinamo Arena.